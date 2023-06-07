Журова заявила, что у нее не осталось вопросов к Смолову

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировал на слова форварда «Динамо» Федора Смолова, который вспомнил высказывания олимпийской чемпионки.

В одном из своих комментариев Журова предположила, что футболисты скрываются от мобилизации.

«Это было сто лет назад! Вам всем поговорить больше не о чем?! Тогда я лично про него вообще не говорила. Я не хочу комментировать эти футбольные истории. Пусть это делают специалисты. Удивлена, что он вспомнил эту новость. Я с ним это давно уже обсудила через пресс-службу клуба. Выяснилось, что эта школа к нему особого отношения вообще не имеет. Сейчас у меня вопросов к нему не осталось», — цитирует Журову Sport24.

Журова является олимпийской чемпионкой 2006 года на дистанции 500 метров, чемпионкой мира по спринтерскому многоборью и на дистанции 500 метров, а также пятикратной чемпионкой России по спринтерскому многоборью.