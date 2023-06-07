Булыкин оценил возможный переход Бакаева в «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное подписание железнодорожниками полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«В «Зените» собраны футболисты высокого уровня, поэтому, вероятно, предпочитают делать ставку на других. Бакаев — хороший футболист, он это показывал. Нужно сделать, чтобы у него была мотивация, и чтобы он играл и прогрессировал. Поэтому если он попадет в «Локомотив», то от этого будет плюс как для него, так и для «Локомотива», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом прошлого года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.