Жоаозиньо: «Очень хочу, чтобы «Краснодар» завоевал титул!»

Бывший футболист «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, за кого будет болеть в РПЛ в сезоне-2024/25.

«В этом сезоне РПЛ буду болеть за «Краснодар». Очень хочу, чтобы они завоевали титул!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

«Краснодар» 21 июля на выезде сыграет против «Ахмата» в первом туре чемпионата России-2024/25.