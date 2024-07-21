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Сегодня, 13:05

Защитник «Ростова» Сако оценил игру против ЦСКА в первом туре РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Ростова» Умар Сако заявил, что команда надеялась на победу в матче первого тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Откровенно говоря, для меня игра была хороша, потому что мы показали все, к чему готовились на тренировках. Единственное, что мы упустили много моментов. Продолжим работать.

Ничья с ЦСКА воспринимается как поражение? Конечно, мы хотели выиграть матч, но заработали одно очко. Попытаемся сыграть лучше в следующей встрече. В жару было тяжело обеим командам. Было жарко, но это нормально», — цитирует Сако «РБ Спорт».

«Ростов» 26 июля на выезде сыграет против «Крыльев Советов» во втором туре РПЛ. ЦСКА на следующий день в гостях встретится с «Пари НН».

 
 
 
 
Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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 0 : 0
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