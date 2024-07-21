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Сегодня, 13:00

Круговой: «Нужно совсем немного времени и ЦСКА раскроется»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал «СЭ», что думает о новом главном тренере Марко Николиче.

— Opta поставила ЦСКА на второе место после «Зенита» в чемпионской гонке. Оправдано?

— Думаю, да. Пришел Николич, «Локомотив» с ним неплохо играл, набирал очки. Сделаны выводы. Команда усилилась, пришли новые игроки, но костяк остался.

— Как вам Марко как тренер?

— Все хорошо, он квалифицированный качественный тренер, все понятно объясняет, ставит игру. В команде о нем хорошо отзываются. Думаю, нужно совсем немного времени и ЦСКА раскроется, будет много забивать, мало пропускать и выигрывать.

4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.

ЦСКА с 1 очком находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН».

ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
5
1
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Рубин
 - : -
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Солтмурад Бакаев

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Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

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 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Гимарайнс Артур

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