«Жизнь продолжается». Семин обратился к болельщикам «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал пост в Instagram.

— Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами.

Есть много важных факторов ,которые для нас не сложились, но жизнь продолжается, — написал Семин в Instagram.

«Локомотив» после 19 матчей в РПЛ с 34 очками расположился на пятом месте. В Лиге чемпионов московский клуб одержал одну победу и занял последнее место в группе.