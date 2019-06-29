Жерсон расхотел переходить из "Ромы" в "Динамо"?

Полузащитник "Ромы" Жерсон Сантос хочет от "Динамо" улучшенных условий контракта, информирует Football Italia. Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер в размере 10 миллионов евро плюс проценты от последующего трансфера игрока.

В понедельник или во вторник 22-летний хавбек должен был пройти медобследование для подписания контракта. Однако теперь Жерсон не уверен, что хочет переезжать в Москву и ждет предложения от других европейских клубов.

Ранее игрок мог перейти в "Дженоа", однако отказался, так как хочет получить новый опыт за границей.

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине" на правах аренды. В 36 матчах серии А он забил три мяча и сделал три голевые передачи.