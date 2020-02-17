Жена Семака: «Нашла в Африке своего ребенка, все мои мысли там»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о поездке в Гвинею-Бисау. Она сообщила о планах усыновить ребенка

— Нашла ли я в Африке своего ребенка? Да, поэтому все мои мысли сейчас там, — цитирует Анну Семак Собака.ru. — В планах значительно увеличить нашу семью, потому что на это есть ресурсы и горячее желание помогать тем, кто в этом нуждается. К сожалению, среди наших соотечественников очень прочно укоренился такой стереотип, что помогать нужно только своим. Подобные мысли, на мой взгляд, крайнее невежество. Когда в Австралии горели леса, пострадавшей стране переводили деньги из Америки и Европы, хотя мы знаем, что эта проблема не обходит стороной никого — Калифорния горит каждый год, однако думающие люди не делятся в беде на своих и чужих, они объединяются и в каждом видят брата, как нам заповедовал господь, для которого мы все равны. Дети из приюта в Бисау очень набожные, они ходят в католическую церковь, молятся. Мне неведомо, о чем они просят небеса, но мы молимся одному богу и поэтому вполне естественно, что он помогает своим любимым чадам теми руками, что первыми потянулись помочь.

У Сергея и Анны Семак родились трое общих детей — две дочери и один сын. Также они удочерили девочку в 2016 году. Ранее жена тренера заявила о желании усыновить как минимум четырех детей из Африки.