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Жена Семака: «Хотелось бы взять как минимум четверых детей из Африки»

10:16
Скрин сториз Instagram Анны Семак.
Скрин сториз Instagram Анны Семак.

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна в Instagram ответила на вопрос о том, сколько хотела бы усыновить детей из Африки.

— Вам хотелось взять с собой ту девочку из Африки?

— Мне бы хотелось взять как минимум четверых, — ответила Анна Семак.

Ранее Анна и Сергей Семаки посетили Африку. Главной целью путешествия стали съемки документального фильма о детях-альбиносах. Жену 43-летнего специалиста интересует тема жестокого отношения к детям и расизма в странах третьего мира.

Приключения Семака в Африке. Его жена все показывает

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