Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Алана Мамаева, жена бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, анонсировала в Instagram интервью с супругом. Хавбек 17 сентября 2019 года вышел на свободу после почти года тюремного заключения. «Краснодар», с которым у него был контракт до декабря, разорвал соглашение, Мамаев сейчас числится свободным агентом.

«Интервью с мужем. Скоро», — написала Мамаева.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. В сентябре Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО.