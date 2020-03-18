«Зенит» вспомнил, как 13 лет назад Зырянов забил за команду первый гол

«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал видео с первым голом полузащитника Константина Зырянова за петербургскую команду.

Это произошло 18 марта 2007 года в матче против «Ростова» в чемпионате России (3:2). Всего за 287 матчей в составе «Зенита» он забил 39 голов и отдал 45 голевых передач.

В составе «Зенита» он в числе прочего стал облдателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка России.