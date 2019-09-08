«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Сочи»

«Зенит» выиграл у «Сочи» (2:1) в товарищеском матче.

В составе победителей отличились Алексей Сутормин и Максим Бачинский. У сочинцев забил Никита Бурмистров. На 56-й минуте в составе «Сочи» был удален Эльмир Набиуллин.

Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (2:1)

Голы: Сутормин, 3 (1:0). Бачинский, 22 (2:0). Бурмистров, 37 (2:1).

«Зенит»: Васютин (Кержаков, 46), Смольников, Осорио, Маммана, Ракицкий (Жилов, 68), Шатов (Капленко, 68), Кузяев (Симутенков, 85), Краневиттер, Сутормин, Дриусси (Иванов, 68), Бачинский (Воробьев, 68).

«Сочи»: Фролов (Н.Заболотный, 46), Цаллагов (Заика, 78), Юрганов, Миладинович, Набиуллин (Шакуро, 57), Маргасов (Боковой, 78), Мостовой, Бурмистров (Тепляков, 78), А.Заболотный, Полоз (Померко, 57), Нобоа (Колдунов, 78).

Предупреждения: Маргасов, 39. Миладинович, 41. Нобоа, 54.

Удаление: Набиуллин, 56.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

8 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «СДЮШОР Смена». 1868 зрителей.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020