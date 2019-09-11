«Зенит» устроил «тоннель новичков» для Караваева и Осорио. Видео

Новички «Зенита» защитники Вячеслав Караваев и Йордан Осорио прошли через «тоннель для новичков». Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса». Соглашение рассчитано на четыре года. Осорио был арендован у «Порту».

??? Un t?nel de bienvenida para Vyacheslav Karavaev y Yordan Osorio ?#VamosZenit pic.twitter.com/AngWPWD3Yn — FC Zenit en Espa?ol? (@es_fczenit) September 11, 2019

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