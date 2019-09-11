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«Зенит» устроил «тоннель новичков» для Караваева и Осорио. Видео

13:33
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Новички «Зенита» защитники Вячеслав Караваев и Йордан Осорио прошли через «тоннель для новичков». Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса». Соглашение рассчитано на четыре года. Осорио был арендован у «Порту».

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Дополнительная информация

https://twitter.com/es_fczenit/status/1171723368057442304

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