«Зенит» сохранил лидерство по размеру выручки в РПЛ

«Зенит» по итогам 2019 года сохранил лидерство среди российских клубов по размеру выручки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность по РСБУ.

Выручка «Зенита» по российским стандартам отчетности в 2019 году немного сократилась — с 11,47 миллиарда рублей до 11,31 миллиарда. При этом клуб после символического убытка в 15 миллионов зафиксировал прибыль в 547 миллионов, следует из опубликованной отчетности.

Второй по выручке — «Локомотив», увеличивший ее с 5,25 до 6,15 миллиарда рублей, а убыток железнодорожников сократился со 166,5 до 133 миллионов. Третий по выручке — «Спартак», показатель которого вырос до 5,4 миллиарда рублей.

«Краснодар» увеличил выручку с 2,46 до 2,95 миллиарда рублей. Но при этом кубанцы стали лидерами по убытку — 1,97 миллиарда после 1,2 миллиона прибыли в 2018 году.