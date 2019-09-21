«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 10-го тура чемпионата России — 5:0. Все голы петербуржцы провели во втором тайме. Счет открыл защитник Бранислав Иванович, затем дважды отличился Алексей Сутормин, который летом перешел в «Рубин», однако через неделю присоединился к петербуржцам.

Четвертый мяч в концовке забил Роберт Мак, а пятый — Олег Шатов.

Три гола «Зенита» были отменены из-за офсайдов: дважды не были засчитаны голы Артема Дзюбы и один раз — Себастьяна Дриусси.

? Алексей Сутормин идеально замкнул навес Оздоева и удвоил преимущество петербуржцев.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРубинhttps://t.co/rjVGJOVM1x — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019

? Роберт Мак отличился через 6 минут после выхода на замену.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРубинhttps://t.co/ge4qjBbRe6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019