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«Зенит» — «Рубин»: все голы матча

21:36
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«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 10-го тура чемпионата России — 5:0. Все голы петербуржцы провели во втором тайме. Счет открыл защитник Бранислав Иванович, затем дважды отличился Алексей Сутормин, который летом перешел в «Рубин», однако через неделю присоединился к петербуржцам.

Четвертый мяч в концовке забил Роберт Мак, а пятый — Олег Шатов.

Три гола «Зенита» были отменены из-за офсайдов: дважды не были засчитаны голы Артема Дзюбы и один раз — Себастьяна Дриусси.

Зенит — Рубин

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