«Зенит» — «Рубин»: все голы матча
«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 10-го тура чемпионата России — 5:0. Все голы петербуржцы провели во втором тайме. Счет открыл защитник Бранислав Иванович, затем дважды отличился Алексей Сутормин, который летом перешел в «Рубин», однако через неделю присоединился к петербуржцам.
Четвертый мяч в концовке забил Роберт Мак, а пятый — Олег Шатов.
Три гола «Зенита» были отменены из-за офсайдов: дважды не были засчитаны голы Артема Дзюбы и один раз — Себастьяна Дриусси.
? Бранислав Иванович открыл счёт в матче.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРубинhttps://t.co/mmfX8LpxxE— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? Алексей Сутормин идеально замкнул навес Оздоева и удвоил преимущество петербуржцев.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРубинhttps://t.co/rjVGJOVM1x— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
??Дубль Алексея Сутормина.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРубинhttps://t.co/jWIe6Bc6Pl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? Роберт Мак отличился через 6 минут после выхода на замену.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРубинhttps://t.co/ge4qjBbRe6— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? Первый гол в матче был забит с передачи Шатова, последний гол встречи Шатов забил сам. #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитРубинhttps://t.co/ouwWUMDDFe— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019