На 23-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» верное решение приняла бригада Сергея Карасева, не засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде второй ассистент Денис Березнов определил положение «вне игры» у Бранислава Ивановича, который затем отдал передачу автору гола Артему Дзюбе.

Видеоповтор свидетельствует, что помощник был абсолютно прав: зенитовец находился за линией офсайда. (Александр Бобров)

Трансляция матча «Зенит» — «Рубин»