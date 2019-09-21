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«Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дзюбы?

20:08
«Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дзюбы? «Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дзюбы?
«Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дзюбы?
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На 23-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» верное решение приняла бригада Сергея Карасева, не засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде второй ассистент Денис Березнов определил положение «вне игры» у Бранислава Ивановича, который затем отдал передачу автору гола Артему Дзюбе.

Видеоповтор свидетельствует, что помощник был абсолютно прав: зенитовец находился за линией офсайда. (Александр Бобров)

Трансляция матча «Зенит» — «Рубин»

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vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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