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«Зенит» проведет второй сбор в Дубае

11:50
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объявил о том, что второй сбор петербургского клуба, как и первый, состоится в ОАЭ. Команда проведет его в Дубае с 31 января по 12 февраля.

Пока неизвестно, с кем «Зенит» сыграет на втором сборе — клуб согласовывает возможные варианты.

Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).

(Гоша Чернов)

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