"Зенит" поздравил Малафеева с днем рождения

Заместитель спортивного директора "Зенита" и бывший вратарь команды Вячеслав Малафеев отмечает юбилей, ему исполнилось 40 лет.

– Уважаемый Вячеслав Александрович! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем успехов во всех делах, – говорится в сообщении питерского клуба.

Вячеслав Малафеев родился 4 марта 1979 года в Ленинграде. Воспитанник сине-бело-голубых провел 17 сезонов в "Зените", отыграл 442 матча (в том числе 164 на ноль) и 29 матчей за национальную сборную.

Малафеев – рекордсмен клуба по сыгранным за "Зенит" минутам (39 167) и по выигранных кубкам и медалям (16). Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды выигрывал чемпионат России, дважды – Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.