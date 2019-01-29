"Зенит" подтвердил переход Паредеса в "ПСЖ"

Пресс-служба "Зенита" сообщила на официальном сайте клуба о переходе аргентинского полузащитника команды Леандро Паредеса в "ПСЖ".

Футбольные клубы "Зенит" и "Пари Сен-Жермен" достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника во французскую команду, – сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. – Леандро Паредес родился 29 июня 1994 года в Сан-Хусто. Воспитанник "Бока Хуниорс", полузащитник провел в составе команды 29 матчей и забил 5 мячей. Кроме того, выступал за "Кьево", "Эмполи" и "Рому".

К "Зениту" присоединился 1 июля 2017 года; провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. В качестве футболиста "Зенита" провел 8 матчей за национальную сборную Аргентины.