«Зенит» опубликовал видео, вспомнив 2020 год за 45 секунд
17:35
Пресс-служба «Зенита» в клубных соцсетях опубликовала видео, вспомним самые яркие моменты сезона.
В ролике запечетлены победы в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны, возвращение в клуб на административную должность Андрея Аршавина и 40 лет фанатского движения питерцев.
2020 год за одну минуту.— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) December 31, 2020
С нетерпением ждём 2021-й! pic.twitter.com/7Kca4jozGN
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю