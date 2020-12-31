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«Зенит» опубликовал видео, вспомнив 2020 год за 45 секунд

17:35
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Пресс-служба «Зенита» в клубных соцсетях опубликовала видео, вспомним самые яркие моменты сезона.

В ролике запечетлены победы в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны, возвращение в клуб на административную должность Андрея Аршавина и 40 лет фанатского движения питерцев.

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