«Зенит» опубликовал видео, вспомнив 2020 год за 45 секунд

Пресс-служба «Зенита» в клубных соцсетях опубликовала видео, вспомним самые яркие моменты сезона.

В ролике запечетлены победы в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны, возвращение в клуб на административную должность Андрея Аршавина и 40 лет фанатского движения питерцев.