«Зенит» объявил об уходе Ивановича

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Срок действия соглашения между сине-бело-голубыми и сербом подошел к концу.

Иванович присоединился к «Зениту» в начале 2017 года. В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В прошедшем сезоне на счету 36-летнего Ивановича 4 гола в 35 матчах. Ранее сообщалось, что в заключении контракта с ним заинтересован «Эвертон».