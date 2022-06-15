Полузащитник Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о том, какие цели ставит перед собой в «Зените». 15 июня «Зенит» объявил о переходе игрока.

«Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция — это хорошо, для меня — уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита».

Контракт с 25-летним российским футболистом подписан по схеме «3+1» (три года + один). 1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых.