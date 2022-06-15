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Бакаев — о переходе в «Зенит»: «Хочу стать чемпионом»

Бакаев заявил, что хочет стать чемпионом в составе «Зенита»
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о том, какие цели ставит перед собой в «Зените». 15 июня «Зенит» объявил о переходе игрока.

«Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция — это хорошо, для меня — уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита».

Контракт с 25-летним российским футболистом подписан по схеме «3+1» (три года + один). 1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-15-zelimkhan-bakaev-ya-khochu-stat-chempionom.htm
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
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