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Сегодня, 18:24

Степашин: «У «Динамо» были поставлены задачи — быть в тройке или взять Кубок»

Алина Савинова
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Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка на данный момент справляется с поставленными задачами.

«Тренер поставленные задачи пока выполняет, поэтому все обсудим по итогам сезона. Сейчас он работает с командой. Я надеюсь, что команда его не подведет, а он не подведет нас всех вместе. У нас были поставлены задачи — быть в тройке или взять Кубок. Так что и то и другое пока не снято с повестки дня. Хотя ситуация непростая, есть и другие команды. Вчера «Спартак» всех удивил в «Ростове», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

После 24 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком. В матче 25-го тура бело-голубые одержали победу над «Пари НН» (4:1).

Источник: КП Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Сергей Степашин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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