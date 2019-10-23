«Зенит» может провести на выезде концовку сезона-2020/21 из-за финала Лиги чемпионов в Петербурге

«Зенит», вероятно, отыграет концовку следующего сезона в чемпионате России на выезде. Об этом заявил генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов. Причина — подготовка стадиона к финалу Лиги чемпионов.

— Будут ли какие-то ограничения от УЕФА по использованию газона непосредственно перед финалом?

— Обязательно. Период, когда нельзя нагружать газон наступит 15 мая. Примерно за месяц до финала организаторы и службы стадиона начнут готовить поле к мероприятию. Газон не будет доступен даже для «Зенита». Календарь следующего чемпионата России будет составлен с учетом этого факта, — цитируют Литвинова «РИА Новости».

— Получается, последние матчи сезона-2020/21 «Зенит» проведет на выезде?

— Скорее всего, да.

Финал Лиги чемпионов-2021 состоится в Санкт-Петербурге 29 мая.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр