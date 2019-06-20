"Зенит" может обменяться кругами с "Уфой"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подумает о возможности обмена кругами с "Уфой" для проведения матчей РПЛ в комфортных погодных условиях.

Матч первого круга между уфимцами и питерцами в рамках 7-го тура РПЛ запланирован 24 августа в Санкт-Петербурге, а игра второго круга в 21-м туре – 8 марта в Уфе.

– Обращение связано с климатическими условиями, мы попросили об этом "Зенит". Лучше нам принимать соперника в теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду. Поэтому и попросили. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает, – цитирует ТАСС генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова.

Также Газизов добавил, что "Уфа" хотела поменяться кругами и с "Сочи", но получила отказ: – Мне кажется, играть в Сочи в августе, а в ноябре у нас – это смешно. Но это решение "Сочи", потому что у них получалось бы четыре выездных матча подряд, – рассказал гендиректор уфимского клуба.

В завершившемся сезоне "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, оставшись в премьер-лиге по итогам двух стыковых матчей с "Томью". В первом туре РПЛ сезона 2019/20 "Уфа" сыграет с "Уралом" 13 июля в Екатеринбурге.