Новичок «Ростова» Ханкич: «Сказал жене, что Ростов напоминает Вену»
Новичок «Ростова» Хидает Ханкич рассказал, что думает о Ростове-на-Дону. Футболист сравнил город с Восточной Европой.
— Я здесь уже около недели, но у нас очень плотный тренировочный процесс. Два занятия в день, потом анализ, теория. Так что основную часть дня я провожу на нашей базе и толком никуда не выбирался. По тому, что я увидел сегодня, это большой красивый город. Здесь есть вообще все, что может понадобиться, люди встречают тепло. Я чувствую себя очень комфортно.
— «Ростов» похож на Европу?
— Смотря на какую часть Европы. Если судить по архитектуре зданий, то Ростов больше похож на Восточную Европу, но я даже жене сегодня сказал, что город немного напоминает мне Вену. Такой же большой, все есть. Когда они приедут, им тут точно скучно не будет, — цитирует Ханкича «РБ Спорт».
Ханкич перешел в «Ростов» из болгарского «Ботева» этим летом за 100 тыс. евро. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.
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15
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