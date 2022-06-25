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Сегодня, 14:09

«Зенит» купит Кассьерру за 4 миллиона евро

Виктория Кравченко
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Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в «Зените». Сумма трансфера составит около 4 миллионов евро в год, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, контракт игрока составит 3 года с зарплатой в 1 миллион евро. В июне может состояться презентация форварда. Скорее всего, Кассьерра сможет сыграть в начале июля в товарищеском матче против «Црвены Звезды» в Сочи.

В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-zaplatit-za-kasserru-okolo-4-millionov-evro-1297532/
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