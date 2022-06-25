«Зенит» купит Кассьерру за 4 миллиона евро
Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в «Зените». Сумма трансфера составит около 4 миллионов евро в год, пишет Metaratings.ru.
По данным источника, контракт игрока составит 3 года с зарплатой в 1 миллион евро. В июне может состояться презентация форварда. Скорее всего, Кассьерра сможет сыграть в начале июля в товарищеском матче против «Црвены Звезды» в Сочи.
В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 4,5 миллиона евро.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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