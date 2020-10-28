«Зенит» и ЦСКА одержали крупные победы в молодежном первенстве

«Зенит» обыграл «Урал» в матче 8-го тура молодежного первенства — 4:0.

Сине-бело-голубые продолжают возглавлять группу B молодежного первенства. Ближайшие преследователи команды из Санкт-Петербурга — ЦСКА — также одержали крупную победу в 8-м туре, выиграв у «Строгино» со счетом 5:1.

Молодежные команды

8-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:0 (1:0)

Голы: Коршунов, 41 (1:0). Щетинин, 48 (2:0). Терещук, 68 (3:0). Бугорский, 81 (4:0).

Судья: Ануфриев (Москва).

28 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Строгино — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:5

Голы: Востриков, 4 (0:1). Востриков, 6 (0:2). Камлашев, 20 (1:2). Аванесян, 26 (1:3). Багринцев, 74 (1:4). Савинов, 87 (1:5).

Предупреждение: Смирнов, 82.

Удаление: Смирнов (Строгино — мол.), 89.

Судья: Труханович (Барнаул).

28 октября. Москва. Стадион «Янтарь».

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 1:1

Голы: Гудков, 42 — с пенальти (0:1). Медведь, 85 — с пенальти (1:1).

Судья: Плиско (Ленинградская область).

28 октября. Волгоград. Стадион «Зенит».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:2

Голы: Морозов, 75 (0:1). Морозов, 86 (0:2).

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

28 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».