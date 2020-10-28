«Зенит» и ЦСКА одержали крупные победы в молодежном первенстве
«Зенит» обыграл «Урал» в матче 8-го тура молодежного первенства — 4:0.
Сине-бело-голубые продолжают возглавлять группу B молодежного первенства. Ближайшие преследователи команды из Санкт-Петербурга — ЦСКА — также одержали крупную победу в 8-м туре, выиграв у «Строгино» со счетом 5:1.
Молодежные команды
8-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:0 (1:0)
Голы: Коршунов, 41 (1:0). Щетинин, 48 (2:0). Терещук, 68 (3:0). Бугорский, 81 (4:0).
Судья: Ануфриев (Москва).
28 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Строгино — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:5
Голы: Востриков, 4 (0:1). Востриков, 6 (0:2). Камлашев, 20 (1:2). Аванесян, 26 (1:3). Багринцев, 74 (1:4). Савинов, 87 (1:5).
Предупреждение: Смирнов, 82.
Удаление: Смирнов (Строгино — мол.), 89.
Судья: Труханович (Барнаул).
28 октября. Москва. Стадион «Янтарь».
«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 1:1
Голы: Гудков, 42 — с пенальти (0:1). Медведь, 85 — с пенальти (1:1).
Судья: Плиско (Ленинградская область).
28 октября. Волгоград. Стадион «Зенит».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:2
Голы: Морозов, 75 (0:1). Морозов, 86 (0:2).
Судья: Пчелинцев (Тамбов).
28 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».