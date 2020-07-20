Еще один эфир о кубковом матче «Зенит» — «Спартак». В этот раз в студии — Дмитрий Зеленов, Вячеслав Короткин и Мария Маркова. Начало — в 15.00.

Дмитрий Зеленов вернулся из Санкт-Петербурга и детально рассказывает, что окружало матч, а Вячеслав Короткин делится инсайдами и приоткрывает завесу, что ждет красно-белых после сезона — будут ли покупки, последует ли распродажа, и что ждет Доменико Тедеско.