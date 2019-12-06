? Бранислав Иванович выпрыгнул выше всех в штрафной «Динамо» и отправил мяч в угол ворот Шунина.



? Смотрите #ЗенитДинамо прямо сейчас на #МАТЧТВhttps://t.co/gpGTFCQkHehttps://t.co/TtOQCcXeP3