«Зенит» — «Динамо»: Иванович удвоил преимущество петербуржцев
20:09
«Зенит» удвоил преимущество в матче 19-го тура премьер-лиги против «Динамо». На 35-й минуте гол забил защитник Бранислав Иванович с передачи хавбека Олега Шатова.
? Бранислав Иванович выпрыгнул выше всех в штрафной «Динамо» и отправил мяч в угол ворот Шунина.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
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