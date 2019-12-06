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«Зенит» — «Динамо»: Иванович удвоил преимущество петербуржцев

20:09
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«Зенит» удвоил преимущество в матче 19-го тура премьер-лиги против «Динамо». На 35-й минуте гол забил защитник Бранислав Иванович с передачи хавбека Олега Шатова.

Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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