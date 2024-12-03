Защитник «Зенита» Алип избежал перелома

Как стало известно «СЭ», 24-летний защитник «Зенита» Нуралы Алип, который был заменен на 82-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3), избежал перелома — лидер сборной Казахстана подвернул правую стопу.

Точные сроки восстановления футболиста станут понятны к концу этой недели, но уже известно, что операция ему не понадобится.

По предварительной информации, на восстановление Алипа займет около трех недель. Если реабилитация пойдет по плану, то игрок вернется в общую группу на первом сборе «Зенита» в Катаре — он начнется в середине января.