Защитник "Урала" Страндберг пропустит 3 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника "Урала" Стефана Страндберга на 2 матча по итогам матча 29-го тура чемпионата России "Урал" – "Локомотив" (2:2). Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц​. Страндберг был удален на 66-й минуте матча, также по ходу встречи он продемонстрировал оскорбительный жест в адрес скамейки "Локо".

– На 64-й минуте защитник екатеринбуржцев Страндберг показал оскорбительный жест в адрес технической зоны "Локомотива". КДК рассмотрел этот эпизод. В заседании по видеосвязи приняли участие сам Страндберг с переводчиком и юрист "Урала". Также мы пригласили на заседание представителя "Локомотива", – сказал Григорьянц. – На мой вопрос, кому Стефан показывал жест, он ответил: "Брату". Комитет попросил назвать имя брата и предоставить билет. Стефан назвал имя, но билет не предоставил. Страндберг заявил, что не стоило показывать жест на футбольном поле, но не видит в нем ничего предосудительного.

Сторона "Локомотива" признала, что Страндберг вел себя оскорбительно, но попросила не принимать строгих мер в адрес фтболиста. Мы учли, что Странберг признал вину, хотя его аргументация не показалась весомой.

Вердикт: за оскорбительное поведение в адрес соперников Стефан Страндберг дисквалифицирован на 2 матча без учета автоматической дисквалификации, таким образом он отбывает наказание за удаление в матче, а потом наказание КДК. Получается, что Страндберг пропустит 3 матча чемпионата России, вне зависимости от того, вернется ли он в "Краснодар" из аренды, или же останется в "Урале". Более того, даже если норвежец перейдет в иностранный чемпионат, он все равно будет вынужден отбыть наказание, которое ему выдали мы. (Иван Торопцев)

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