Защитник «Урала» Бегич получил российский паспорт

Хорватский футболист Сильвие Бегич стал гражданином РФ, сообщает Sport 24.

31-летний защитник играет в России с 2017 года. Он выступал за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов», а сейчас защищает цвета «Урала».

В январе екатеринбуржцы объявили о подписании нового долгосрочного контракта с Бегичем. По итогам стыковые матчей «Урал» отправился из РПЛ в первую лигу, проиграв по сумме двух встреч «Акрону».