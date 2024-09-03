Защитник «Спартака» Литвинов рассказал, как отреагировал бы на интерес «Зенита»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о возможном интересе «Зенита».

«Интерес «Зенита»? Не знаю. Мне лично никто не звонил. Что, если бы вышли на меня? Сказал бы — ребята, я в «Спартаке» сейчас», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

23-летний футболист является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он провел 7 матчей за красно-белых во всех турнирах.