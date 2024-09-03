Лангович назвал матч против «Краснодара» принципиальным для «Ростова»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал предстоящий матч против «Краснодара» в 8-м туре РПЛ.

«Особый ли будет настрой на игру с «Краснодаром»? Конечно, мы все понимаем, что это принципиальное дерби, к которому мы подойдем с максимальным настроем», — цитирует Ланговича «РБ Спорт».

«Ростов» на выезде встретится с «Краснодаром» 14 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.