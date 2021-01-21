Защитник «Спартака» Кутепов рассказал, на какой позиции любит играть

Защитник «Спартака» Илья Кутепов в разговоре с «СЭ» рассказал, отличаются ли нынешние сборы команды от предыдущих.

— Эти сборы чем-то отличаются от того, что было год назад?

— Я бы не сказал, что отличается специфика работы. У нас и на тех и на этих хорошие нагрузки идут. Это нелегко, но стараемся работать. Если говорить о беге, то не скажу, что это раздражает, но футболисты не любят просто бегать — это монотонно. Хочется с мячом поиграть.

— Вы разговаривали с Тедеско по поводу того, где он видит тебя во второй части сезона?

— Вопрос сложный. Меня ситуация с выходом на поле на 10-12 минут не устраивает. И не важно на какой позиции это происходит. Хочу приносить пользу команде, играя на поле. Тем не менее по позиции и времени на поле разговоров с тренером не было.

— Тебе нравится играть в нападении?

— Больше толку от меня, когда я играю на своей позиции, чем в нападении. Нападение — это какой-то крайний ход для меня

(Артем Калинин)