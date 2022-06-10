Защитник Савицкий перешел в «Тверь» на правах аренды
Защитник «Рубина» Иван Савицкий перешел в «Тверь» на правах аренды, сообщает пресс-служба.
Савицкий перешел в «Рубин» в 2021 году из «Ленинградца».
В сезоне-2021/22 он сыграл в одном матче за «Рубин» не отметившись результативными действиями.
Источник: https://t.me/fcrk1958/7564
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|5
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|
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|
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|29-40
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|
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|30
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|21.05
|17:00
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Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
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Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
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|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Уфа
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|1
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|1
|4
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