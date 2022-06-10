Защитник Савицкий перешел в «Тверь» на правах аренды

Защитник «Рубина» Иван Савицкий перешел в «Тверь» на правах аренды, сообщает пресс-служба.

Савицкий перешел в «Рубин» в 2021 году из «Ленинградца».

В сезоне-2021/22 он сыграл в одном матче за «Рубин» не отметившись результативными действиями.