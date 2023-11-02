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Защитник «Рубина» Сорокин недоволен Рахимовым: «Диалога у нас нет никакого»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о своем положении в команде.

«Да, у меня скомканный сезон, через это надо пройти. Выход один — до декабря тренироваться, ждать возможности играть. Диалога с Рахимовым у меня нет никакого, это некомфортная ситуация для меня, я бы так сказал. Может, ему как тренеру комфортно, но мне нет», — цитирует Сорокина РИА «Новости».

27-летний защитник в сентябре подписал контракт с казанцами. С того момента он провел за команду 5 матчей во всех турнирах. Его соглашение с клубом рассчитано до лета следующего года.

Ранее Сорокин уже играл за «Рубин» с 2014 по 2019 год.

Источник: РИА «Новости»
Егор Сорокин
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Иван Обляков

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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