Защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы
Официальный Twitter «Рубина» сообщает, что защитник Вячеслав Фомин, который получил травму во встрече молодежного первенства против «Спартака» (0:1), выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.
В игре со «Спартаком» Фомин неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После матча его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал игроку скорую помощь. Как оказалось, у Фомина случилось внутреннее кровоизлияние в брюшную область. Футболист был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.
«Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.
Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.— «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2019
Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты. pic.twitter.com/f1C9WydEF6