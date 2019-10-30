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Защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы

12:22
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Официальный Twitter «Рубина» сообщает, что защитник Вячеслав Фомин, который получил травму во встрече молодежного первенства против «Спартака» (0:1), выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.

Момент с&nbsp;травмой Вячеслава Фомина.Защитник молодежки «Рубина» попал в реанимацию. Как это произошло

В игре со «Спартаком» Фомин неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После матча его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал игроку скорую помощь. Как оказалось, у Фомина случилось внутреннее кровоизлияние в брюшную область. Футболист был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.

«Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

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