Экс-нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» первый гол «Спартака» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодаром» (3:1).

— Если корпусом подпихнул, надо сразу падать? — удивился Павлюченко. — Это мужская игра. У нас все кричат про ВАР, что надо просматривать видео. Давайте посмотрим чемпионат Англии — там судью даже не слышно, идёт мужская борьба. Да, может быть, было касание со стороны Понсе, но это не толчок руками. Надо стоять на ногах. Понсе, как нападающий, воспользовался моментом. Может быть, немного подтолкнул, но ты же защитник, ты не имеешь права просто так падать. И валить сейчас на судью и ВАР не имеет смысла — надо спрашивать с защитника (Константин Колмаков)