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Сегодня, 16:46

Защитник «Насьоналя» прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Николас Маричаль.
Фото Getty Images

Как стало известно «СЭ», защитник «Насьоналя» Николас Маричаль прилетел в Москву. В ближайшее время он должен подписать контракт «Динамо».

Московский клуб согласовал контракт с 21-летним уругвайцем. По данным Fuerte al Medio, сумма сделки составит 4 миллиона долларов.

Маричаль выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года.

В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек.

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