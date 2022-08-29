Защитник «Насьоналя» прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник «Насьоналя» Николас Маричаль прилетел в Москву. В ближайшее время он должен подписать контракт «Динамо».

Московский клуб согласовал контракт с 21-летним уругвайцем. По данным Fuerte al Medio, сумма сделки составит 4 миллиона долларов.

Маричаль выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года.

В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек.