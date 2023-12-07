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Судейство

Сегодня, 12:09

Карасев обслужит матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

Виктория Кравченко
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 18-го тура чемпионата России.

Сергей Карасев обслужит игру «Краснодара» с ЦСКА, Павел Кукуян рассудит «Спартак» и «Крылья Советов», а Сергей Иванов — матч «Зенит» — «Пари НН».

После 17 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте «Зенит», у которого на 2 очка меньше. Третий — «Динамо» с 31 очком. Турнирную таблицу чемпионата России смотрите здесь.

18-й тур РПЛ откроет матч «Локомотива» с «Уралом», который состоится 8 декабря на «РЖД Арене». Завершится последний тур 2023 года встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.

8 декабря (пятница)

«Локомотив» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.

9 декабря (суббота)

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.

10 декабря (воскресенье)

«Факел» — «Динамо»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Андрей Бутенко.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Балтика» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» готовится к прыжку. Сохранит всех легионеров и не собирается отдавать золото «Краснодару». Инсайды «СЭ»

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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