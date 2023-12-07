Карасев обслужит матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА
Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 18-го тура чемпионата России.
Сергей Карасев обслужит игру «Краснодара» с ЦСКА, Павел Кукуян рассудит «Спартак» и «Крылья Советов», а Сергей Иванов — матч «Зенит» — «Пари НН».
После 17 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте «Зенит», у которого на 2 очка меньше. Третий — «Динамо» с 31 очком. Турнирную таблицу чемпионата России смотрите здесь.
18-й тур РПЛ откроет матч «Локомотива» с «Уралом», который состоится 8 декабря на «РЖД Арене». Завершится последний тур 2023 года встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.
8 декабря (пятница)
«Локомотив» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.
9 декабря (суббота)
«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.
10 декабря (воскресенье)
«Факел» — «Динамо»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Андрей Бутенко.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Балтика» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.
«Зенит» готовится к прыжку. Сохранит всех легионеров и не собирается отдавать золото «Краснодару». Инсайды «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4