Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин поделился эмоциями от перехода на правах аренды в «Бейтар»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник Сергей Бородин, арендованный иерусалимским «Бейтаром» у «Краснодара», прилетел 16 января в Израиль, сообщает Ynet.co.il.

«Я знаком с историей «Бейтара». Знаю, что у клуба шесть чемпионских титулов и семь Кубков Израиля. Постараюсь помочь укрепить оборону «Бейтара», — заявил футболист.

По сообщениям израильских СМИ, зарплата игрока за сезон составляет 200 тысяч евро, как и арендная выплата «Краснодару». Бородин пройдет медосмотр, после чего присоединится к тренировкам клуба.

В контракт Бородина также внесен пункт о премиальных в случае победы в Кубке Израиля.

Эли Швидлер

ФК Бейтар
ФК Краснодар
Сергей Бородин
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Стала известна вероятная причина смерти актера сериалов «Физрук» и «Папины дочки»
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок ЦСКА Лукин рассказал о своем брате-актере

Фассон и Жемалетдинов тренируются по индивидуальной программе на сборах «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости