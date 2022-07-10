Тренер Заур Хапов рассказал о конкуренции во вратарской линии «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал о конкуренции во вратарской линии команды.

— Чем вы сейчас занимаетесь в «Локомотиве»?

— Отвечаю за всю систему подготовки вратарей, помогаю Марвину Компперу и Саше Марту.

— Как оцените готовность Гильерме и Худякова к сезону?

— Они хорошо работают, готовятся к сезону. Все тренировки проводят очень качественно.

— Есть понимание по первому номеру?

— Будет играть тот, кто лучше готов. У каждого из них есть шанс, — цитирует Хапова Sport24.