Полузащитник «Динамо» Бабаев: «Все понимали, что Карпин — тренер высокого класса»

Полузащитник «Динамо» Ульви Бабаев оценил период под руководством бывшего главного тренера команды Валерия Карпина.

Карпин возглавлял «Динамо» с лета по ноябрь 2026 года.

— Валерий Георгиевич — такой человек, что говорит все прямо, — начал Бабаев. — Он понимает, что каждый может ошибиться, и ничего в этом страшного нет.

Он придавал нам уверенности, говорил: «Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу». Он заложил в нас именно отработку за партнера.

Сделал? Значит, так решил, я за тебя отработаю.

— Не думаешь, что иногда прямолинейность мешала Карпину? Не было перегибов с этим?

— Да не, ну зная Георгиевича, все понимали — это тренер высокого класса. Даже если и скажет что-то резкое, то я ничего в этом не видел. Уместный пихач, просто в моменте эмоции, ничего такого нет.

— Спустя время, что не получилось у него в «Динамо»?

— Все бывает в жизни. Ничего нельзя ожидать, так получилось, — приводит слова Бабаева МЯЧ RU.

В этом сезоне 22-летний Бабаев провел 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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