Лукин: «Для меня «Локомотив» всегда топ команда»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением по итогу матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

— Для меня «Локомотив» всегда топ команда. У них собраны очень сильные игроки. Сегодня получилось выиграть, и я рад! Где-то им также не везло, как и нам, но у них сильные игроки.

— У ЦСКА все хорошо, но была неудачная серия без побед. Что происходило?

— Не знаю. Где-то просто не везло, но эти матчи уже а прошлом. Сегодня мы выиграли и надеюсь, что у нас начнется победная серия. Что изменилось? Ничего не изменилось. Мы также работаем, тренируемся и выкладываемся на 100 процентов.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе.