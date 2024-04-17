Игрок «Балтики» Остойич: «Хотел бы стать сербской легендой. Надеюсь остаться в России до конца карьеры»

Защитник «Балтики» Иван Остойич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о сербских легионерах РПЛ.

«Самый лучший серб в РПЛ — Видич. Я бы тоже хотел стать таким же легендарным сербом. Надеюсь, долго буду играть здесь. Мне очень нравится Россия, и футбол здесь. Надеюсь, останусь в России до конца карьеры», — сказал Остойич «СЭ».

Остойич выступает за «Балтику» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.