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Сегодня, 09:30

Игрок «Балтики» Остойич: «Хотел бы стать сербской легендой. Надеюсь остаться в России до конца карьеры»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Балтики» Иван Остойич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о сербских легионерах РПЛ.

«Самый лучший серб в РПЛ — Видич. Я бы тоже хотел стать таким же легендарным сербом. Надеюсь, долго буду играть здесь. Мне очень нравится Россия, и футбол здесь. Надеюсь, останусь в России до конца карьеры», — сказал Остойич «СЭ».

Остойич выступает за «Балтику» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Неманья Видич
РПЛ
ФК Балтика
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Защитник «Балтики» Остойич: «Верим на 100 процентов, что останемся в премьер-лиге»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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