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Карпин рассказал о планах «Ростова» на трансферы

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что клуб может приобрести новых игроков до конца летнего трансферного окна.

«Ни один тренер не откажется от усиления. Если появится какой-то игрок, который нас реально сможет усилить, мы от него не откажемся. При этом надо принимать во внимание наши возможности, которые, мягко говоря, не безграничны», — цитирует DON24.Ru Карпина.

Также Карпин поделился мнением о подписании новых игроков в ростовский клуб: полузащитника Кирилла Щетинина, нападающего Николая Комличенко и защитников Александра Сильянова и Евгения Чернова.

«Конечно, это большой плюс. Им не нужно адаптироваться ни к моим требованиям, ни к атмосфере в команде. Они все знакомы друг с другом, и один из главных козырей — то, что они хотели вернуться и продолжить карьеру в «Ростове», — отметил Карпин.

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Специалист ранее работал в ростовском клубе с 2017 по 2021 год.

Источник: https://don24.ru/rubric/sport/glavnyy-trener-rostova-valeriy-karpin-vyskazalsya-o-transfernoy-kampanii-zhelto-sinih.html
Валерий Карпин
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