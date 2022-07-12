Карпин рассказал о планах «Ростова» на трансферы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что клуб может приобрести новых игроков до конца летнего трансферного окна.

«Ни один тренер не откажется от усиления. Если появится какой-то игрок, который нас реально сможет усилить, мы от него не откажемся. При этом надо принимать во внимание наши возможности, которые, мягко говоря, не безграничны», — цитирует DON24.Ru Карпина.

Также Карпин поделился мнением о подписании новых игроков в ростовский клуб: полузащитника Кирилла Щетинина, нападающего Николая Комличенко и защитников Александра Сильянова и Евгения Чернова.

«Конечно, это большой плюс. Им не нужно адаптироваться ни к моим требованиям, ни к атмосфере в команде. Они все знакомы друг с другом, и один из главных козырей — то, что они хотели вернуться и продолжить карьеру в «Ростове», — отметил Карпин.

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Специалист ранее работал в ростовском клубе с 2017 по 2021 год.