Полиция задержала четвертого подозреваемого в стычке с бойцами ОМОНа на матче 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар», сообщает «РИА Новости».

Стычка произошла в перерыве встречи. По информации «СЭ», конфликт возник в результате недовольства фанатами ограждениями у стадиона.

«Задержан четвертый участник конфликта, он под подпиской о невыезде», — заявил представитель правоохранительных органов.