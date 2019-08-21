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Задержан еще один участник драки с ОМОНом на матче «Зенит» — «Краснодар»

13:44

Полиция задержала четвертого подозреваемого в стычке с бойцами ОМОНа на матче 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар», сообщает «РИА Новости».

ОМОН vs болельщики.Во время матча «Зенит» — «Краснодар» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков

Стычка произошла в перерыве встречи. По информации «СЭ», конфликт возник в результате недовольства фанатами ограждениями у стадиона.

«Задержан четвертый участник конфликта, он под подпиской о невыезде», — заявил представитель правоохранительных органов.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190821/1557740159.html

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