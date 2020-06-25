Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах клуба на ближайшие годы. По словам специалиста, цель петербуржцев- не меньше десяти чемпионских титулов к 2025 году. За каждые пять чемпионств клубы в России получают «звезду» на логотип. У «Зенита» их на данный момент шесть. Таким образом, за шесть сезонов, включая нынешний, команда должна выиграть четыре чемпионства.

Также Медведев отметил, что для города важно подготовиться к проведению игр чемпионата Европы и финалу Лиги чемпионов.

— С Сергеем Семаком мы продлили контракт по схеме «2+1» — на 2 года с возможностью продления еще на год с обеих сторон, — цитирует sobaka.ru Медведева. — Ближайшей задачей является получение титула чемпиона России во второй раз, а на 2025-й год — второй звезды.

Работы много: и чемпионат Европы в 2021-м, и финал Лиги чемпионов в 2022-м. Самое главное, что ни один из турниров не отменили, только перенесли. Мы готовы принимать даже большее количество матчей, чем было запланировано. Но важно победить пандемию, чтобы люди со всего мира могли приехать и наслаждаться футболом и красотой нашего города.